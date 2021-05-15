شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: تطعيم المستشارين والعاملين بنادي القضاة في الزقازيق بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، تزامنا مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

قام وكيل الوزارة بالمرور على نادى القضاة بالزقازيق، حيث تابع تطعيم المستشارين والعاملين بالنادي بلقاح كورونا، والتأكد من إنتظام سير العمل وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وكذلك تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، فضلا عن التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر، والأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.