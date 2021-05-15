شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد المائية بالشرقية: تأهيل وتبطين ترعة راغب بأولاد صقر بتكلفة ١٨.٥ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إنه جاري استئناف أعمال تأهيل ترعة راغب بمركز ومدينة أولاد صقر، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، بطول 5.8 كم لخدمة زمام 2500 فدان وبتكلفة 18 مليون و500 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل وتبطين مسافة 3.25 كم، حيث تشمل الأعمال التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والميول، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع وصلت إلى 56 %، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن المشروع يساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها، ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين، ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، حيث يعد من المشروعات كثيفة العمالة.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التأهيل الجاري تنفيذها بالترعة وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.