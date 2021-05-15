شكرا لقرائتكم خبر عن فض تجمع مواطنين بكورنيش النيل بمدينة المنيا وضبط 36 مخالفة عدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا، تمكن حملة مكبرة برئاسة الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المركز، من فض تجمع مواطنين، بكورنيش النيل بمدينة المنيا، للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وضبط 36 مخالفة عدم ارتداء الكمامات، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، لوباء كورونا المستجد.

وأكد «صلاح» على تكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمجابهة وباء كورونا المستجد، للعبور من الموجة الثالثة بسلام.