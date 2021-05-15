شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تحتفل بعزت العلايلي في رابع أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة الثقافة بث فعالياتها وأنشطتها الثقافية والفنية إلكترونيًا على قناتها باليوتيوب في عيد الفطر المبارك والتي تأتي ضمن مبادرة «الثقافة بين ايديك».

يُعرض في السابعة، مساء الأحد 16 مايو، فيلمًا تسجيليًا عن الفنان الكبير الراحل عزت العلايلى، يستعرض رحلته في عالم التمثيل منذ حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وأهم محطاته الفنية وأشهر أعماله التي نجح من خلالها في التألق.

وفى التاسعة مساءً، يبث لأول مرة حفل جديد لأمير الغناء العربى هانى شاكر، يتضمن باقة من أشهر أعماله الغنائية منها قمر الليالى، تحلى الحياة، نسيانك صعب، وعد منى، يا ريتنى، برقية اعتذار، انا خنت نفسى، كده بردو يا قمر، لو بتحب، لسه بتسألى، علّي الضحكاية وغيرها.