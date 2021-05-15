شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في المستشفى المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، جولة في مستشفي سفاجا المركزي بمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد رافقها خلال الدكتورة حنان محمد مديرة المستشفي، وعدد من الأطباء ومدير إدارة العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وأكدت رئيس المدينة، أن هناك لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية في مستشفى سفاجا المركزي بصفة يومية مشكلة من الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وتفقدت المغربي أقسام الطوارئ والاستقبال والعيادات والمعامل والمطبخ، ومراجعة مهمات الوقاية ومدي توافر المطهرات ومدي التزام العاملين في المستشفي بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

ووجهت المغربي بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة ومراجعة إجراءات التخلص الآمن من المخلفات والنفايات الطبية الخطرة، طبقا لبروتوكول وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأشارت إلى ضرورة بتنفيذ ندوة توعوية لعمال الأمن والنظافة في المستشفي للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد والوقاية الشخصية ووقاية الغير من الإصابة بالفيروس.