شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد شوارع فاقوس ويشدد على النظافة واستكمال أعمال الرصف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمركز ومدينة فاقوس، للوقوف على مستوي النظافة والتأكد من رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وذلك في إطار متابعته المستمرة للتكليفات الصادرة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال إجازة عيد الفطر المبارك.بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شوارع بورسعيد، وسعد زغلول، والمحكمة، والدروس، وهندسة الري، والمشروع، والتي تشهد أعمال تجميل وتطوير من دهان بلدورات وتركيب أعمدة إنارة، وإزالة اللافتات والإعلانات غير المرخصة، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال الرصف تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها محافظة الشرقية.

وانتقل محافظ الشرقية، يرافقه عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس، لتفقد عدد من شوارع المدينة لمتابعة أعمال النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، موجهاً رئيس المدينة برصف شوارع عبدالمنعم رياض والسلام ومنطقة مجمع الشرطة، واستكمال أعمال رصف الشوارع الجانبية والضيقة التي يقل عرضها عن 3 أمتار ببلاط الإنترلوك، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

كما وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس، بإعداد التصور الأمثل للبدء فوراً في رفع كفاءة وتطوير وتجميل مدخل المدينة، والإنتهاء من دهان سور السكة الحديد لإضفاء لمسة وجمالية وحضارية وتحسين الرؤية البصرية لأبناء المدينة، وكذلك سرعة الإنتهاء من أعمال رد الشيء لأصله بطريق فاقوس أبوكبير، بعد الإنتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمدينة.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشارع المنيسي بطول 700 متر مزدوج وعرض 12 متر بتكلفة 2.5 مليون جنيه، مشدداً على رئيس المدينة بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة، كونه يُعد محوراً مرورياً هاماً يساعد على فك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

وحرص محافظ الشرقية، خلال جولته بشوارع مدينة فاقوس، على تقديم التهنئة لرجال الشرطة المتواجدين بالشارع بمناسبة عيد الفطر المبارك، لدورهم في تنظيم حركة المرور والمارة وتأمين المنشآت العامة، مؤكداً أننا جميعاً نعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.