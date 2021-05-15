شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يعلن 5 طرق للتبرع لإغاثة أهل غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الهلال الأحمر المصري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، أن معبر رفح سيتم فتحه اليوم السبت، معلنًا طرق التبرع لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحدد الهلال الأحمر 5 طرق مختلفة للتبرع:

ابعت كلمة غزة أو كلمة فلســطــيــن في رسالة بخمسة جنية على رقم 9770 هتروح تبرع لـ الهلال الأحمر المصري- Egyptian Red Crescent ونزلها اسكرين شوت عشان تشجع غيرك.

اتصل ب 15322 وهيوصلك مندوب من عندنا

أو اتبرع أونلاين من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري (الرابط)

أو عن طريق بنك القاهرة على حساب رقم 8384/501/30

أو عن طريق فوري على حساب 99981 من أي مكان فيه ماكينه فوري ودي خدمة جديده تماما عشان الناس اللي بتسأل إن هل الهلال الأحمر عندهم حاليا فوري ( اه) ( مفيش فودافون كاش أو إتصالات كاش أو أورانج كاش، فقط دي طرق التبرع، نغير لو احتاجوا متطوعين).

وبشأن التطوع في الهلال الأحمر حدد البيان طريقتين للتطوع: عبر ارسال رسالة على صفحة إدارة الشباب وتنمية التطوع (الرابط)، أو الاتصال على ١٥٣٢٢.

وبشأن طريقة إرسال الإغاثات الطبية، قال البيان: «من خلال إرسال الشحنات أول ما المعبر يفتح لأن دي حرب والبنوك هناك كمان وضعها سيء جدا لسحب أي مبالغ، قائمة الطلبات اللي جايه من الهلال الأحمر الفلسطيني كبيرة ولكن إن شاء الله نقدر نوفرها، بيتم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية محليا في مصر نظرا لصعوبة توفيرها هناك»

وأوضح الهلال الأحمر المصري أنه جهة رسمية تتعامل في الكوارث والنكبات والحروب وجمعيتهم في مصر من أكتر من 100 سنة، وأضاف: «عاوز تساعد يبقي مدخلك الوحيد حاليا هو الهلال الأحمر المصري لانهم بينسقوا بشكل مباشر مع الدولة المصرية ومتوقع المعبر يفتح في أي وقت ولازم نكون مجهزين الأدوية والإغاثات اللي هتدخل هناك»

وبشأن التبرع بالدم ذكر الهلال الأحمر أنه حتى الأن لم يأت طلب رسمي بذلك.