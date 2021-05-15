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تشييع جثامين ربة منزل وطفلتاها دهسهم قطار الصعيد في مغاغة بالمنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالي مدينة مغاغة، شمال المنيا، جثامين ربة منزل وطفلتاها، دهسهم قطار الصعيد بمزلقان محطة سكك حديد مغاغة القبلي .

تم أداء صلاة الجنازة علي الضحايا الثلاثة، داخل مسجد المستشفي، ودفنهم بمقابر الأسرة شرق النيل بمركز مغاغة، وسط حالة من الحزن الشديد .

كان المستشار أبو ألوفا عيسي ، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد اصدر قرارا بالتصريح بدفن الجثامين عقب التعرف عليهم من ذويهم ، داخل مشرحة مستشفي مغاغة العام .

يذكر أن اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع رباب فولي محمد، 24 سنه، ربة منزل ، وطفلتيها رودينا حسن رجب، 6 سنوات، وشقيقتها ريتاج، 3 سنوات، مقيمون جميعا بمنشية الجزائر بمدينة مغاغة ، دهسهما قطار 725 المتجه من أسوان إلي الإسكندرية، بمزلقان محطة سكك حديد مغاغة القبلي.

تم نقل الجثامين إلي مشرحة مستشفي مغاغة المركزي، تحت تصرف النيابة.

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