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استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا في الوادي الجديد

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدات المحلية على مستوى مراكز محافظة الوادى الجديد الإدارية الخمس، إجراءات التعقيم والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية واماكن تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار كوفيد 19، بجانب المتابعة المستمرة من جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

واكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد على ضرورة، الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وسرعة التسجيل للحصول على اللقاح للحد من زيادة أعداد الإصابات، وذلك من خلال مراكز التطعيم الأربعة بمراكز المحافظة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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