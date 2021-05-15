شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدات المحلية على مستوى مراكز محافظة الوادى الجديد الإدارية الخمس، إجراءات التعقيم والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية واماكن تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بجانب المتابعة المستمرة من جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

واكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد على ضرورة، الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وسرعة التسجيل للحصول على اللقاح للحد من زيادة أعداد الإصابات، وذلك من خلال مراكز التطعيم الأربعة بمراكز المحافظة.