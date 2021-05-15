شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية ثاني أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، التقرير اليومي بشأن منع البناء على الأراضي الزراعية، موضحا أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية ثان أيام عيد الفطر المبارك أمس الجمعة 14 مايو بلغت 20 حالة بمساحة 19 قيراط.

وشدد وزير الزراعة، على أهمية التصدي لأي محاولات لإستغلال أيام العطلات للتعدي على الأراضي الزراعية، موضحا إنه يتم التنسيق الكامل بين الأجهزة الفنية لوزارة الزراعة ومديريات الزراعة بمختلف المحافظات والأجهزة الأمنية لإزالة أية مخالفات تستهدف التعدي على الأراضي الزراعية.

من جانبه قال الدكتور أنور عيسي رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي في تصريحات صحفية، اليوم السبت إن هذه المخالفات شملت 7 حالات في محافظة الفيوم و6 في المنوفية و3 في سوهاج والمنيا وحالة واحدة فقط في الغربية.

وأضاف «عيسى» أنه تم إزالة جميع حالات التعدى بالكامل بالتعاون والتنسيق مع الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات وأكد على استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعدى على الأراضي الزراعية.

غرفة متابعة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية