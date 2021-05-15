شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء في الشوارع واستمرار غلق المنتزهات والحدائق وكورنيش النيل في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت حالة من الهدوء على شوارع وميادين المنيا، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، كما واصلت الوحدات المحلية، غلق الحدائق والمتنزهات، وكورنيش النيل بمدينة المنيا، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لوباء كورونا المستجد.

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على استمرار غلق الحدائق والمتنزهات بجميع المدن والقري، وكورنيش النيل بمدينة المنيا، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وكلف«المحافظ» رؤوساء المراكز والوحدات المحلية القروية، بمتابعة عمليات الغلق، وإحالة المخالفين للتحقيق.