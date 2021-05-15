شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار متابعة غلق الشواطئ والمنتزهات بالقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، بالمتابعة المستمرة لشواطئ المدينة، حيث قامت غرفة العمليات الرئيسية بالوحدة المحلية، صباح اليوم السبت، ثالث أيام العيد، بالمرور الميدانى على الشواطئ والمنتزهات، حيث تابع أعضاء الغرفة خلو المواطنين من الشاطئ العام والكورنيش بشارع بورسعيد والممشى الشمالى وكافة الشواطئ بشمال المدينة.

وكان مجلس الوزراء اتخذ حزمة إجراءات مشددة لمنع التجمعات أثناء عيد الفطر وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وللحد إنتشار الفيروس المستجد، وشملت الإجراءات غلق جميع الحدائق والشواطى وإغلاق المحال التجارية في الساعة التاسعة مساءا.

استمرار متابعة غلق الشواطئ والمنتزهات بالقصير

استمرار متابعة غلق الشواطئ والمنتزهات بالقصير

استمرار متابعة غلق الشواطئ والمنتزهات بالقصير