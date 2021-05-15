شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 552 طن مخلفات وغلق محال ومقاهي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية في الجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة محافظة الجيزة جهودها لرفع مستوى الخدمات ومتابعة سريان القرارات الصادرة بشأن منع التجمعات وتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من مرض كورونا.

وقام مركز ومدينة منشأة القناطر بشن عدد من الحملات بنطاق قرى وشوارع المدينة والتى أسفرت عن غلق 5 محال تجارية ومقهى لتجاوزها مواعيد الغلق وتحرير 6 محاضر إِشغال طريق كما أسفرت جهود النظافة عن رفع 90 طن مخلفات بمختلف قطاعات المدينة.

كما قامت أجهزة حي جنوب بشن حمله استهدفت اشغالات الباعه الجائلين وقد تم من خلال الحملة رفع كافه محتويات ملاهى والعاب اطفال.

كما أسفرت حملة لمركز ومدينة البدرشين عن غلق وتشميع مقهى ومحل تجارى لمخالفتهما لمواعيد الغلق وتحرير 3 محاضر لعدم إرتداء الكمامة ومصادرة 18 حالة إشغال بالإضافة إلى رفع 92 طن مخلفات بنطاق قرى الشوبك، ميت رهينة، أبورجوان، دهشور، المرازيق.

وبنطاق حى العجوزة تم شن حملة مكبرة شملت شوارع النيل، العلميين، سور نادى الترسانة، وادى النيل، دمشق والتى تم خلالها مصادرة مجموعة من المخالفات وحالات الإشغال والتى تم إيداعها مخازن الحى.

وفي حى الوراق تم توجيه لجان متابعة برفقة قوات الأمن والتى شملت شوارع كورنيش النيل، الغاز، ترعة السواحل، العروبة، عشرة، السنترال، عزبة المفتى، طناش، جزيرة محمد والتى أسفرت عن مصادرة 50 شيشة و25 كرسى.

ونفذت أجهزة حى شمال الجيزة عدد من الحملات، والتى أسفرت عن مصادرة عدد 35 شيشة و27 كرسى، كما تمكنت إدارات البيئة بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة من رفع 310 طن مخلفات بنطاق مركز ومدينة أوسيم، و60 طن بنطاق مركز ومدينة أطفيح.