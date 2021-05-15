شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غارب: استمرار غلق الشواطىء والحدائق والكورنيش في ثالث أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، مسؤولو المتابعة الميدانية والعلاقات العامة بالمرور الدورى خلال أيام عيد الفطر المبارك والتأكيد على استمرار إغلاق الشواطىء والحدائق والمتنزهات والكورنيش وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للمواطني

صباح اليوم السبت، تم مرور عناصر المتابعة الميدانية وتفقد كورنيش المدينة الحدائق العامة والمصيف العام والتأكد من الاغلاق الكامل وعدم تواجد المواطنين بتلك الاماكن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

يأتى هذا تنفيذا لحزمة الاجراءات الاحترازية والوقاية التي اقرها رئيس مجلس الوزراء لمنع وحظر التجمعات فاظا على حياة المواطنين والحد من انتشاء وباء فيروس كورونا.

رئيس غارب : استمرار اغلاق الشواطىء والحدائق والكورنيش لثالث ايام عيد الفطر