شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفاجئ مركزي أبو حماد و أبو كبير لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجئ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركزي أبوحماد وأبوكبير، في ثالث أيام العيد، للاطمئنان على أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك متابعة حملات التطهير والتعقيم التي يقوم بها الجهاز التنفيذي بالشوارع ومواقف السيارات لمواجهة فيروس كورونا، وكذا تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية إستعداداً لإستقبال الموظفين عقب إجازة العيد، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

أكد محافظ الشرقية أن جولته المفاجئة جاءت لمتابعة تنفيذ قرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين، خلال أجازة عيد الفطر المبارك تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، للحد من التجمعات ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

أشاد المحافظ بفرق العمل المشكلة لرصد حالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي لمن تسول له نفسه بالإقدام على البناء أو التوبير ومخالفة القانون، مؤكداً على استمرار اللجان في عملها على مدار اليوم لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي، والكافيتريات والمطاعم بمواعيد الغلق المقررة، وتطبيق القانون على غير الملتزمين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.