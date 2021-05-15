شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات حياة كريمة فى الصف وأطفيح.. تصل تكلفتها لـ 7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل البرنامج القومى لتطوير قرى الريف فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، العمل في القرى المستهدفة على مستوى مصر، وفى محافظة الجيزة يتم العمل في قرى مركزى الصف وأطفيح بنحو 11 وحدة محلية قروية.

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية أبرز معلومات عن مبادرة حياة كريمة في مركزى الصف وأطفيح":

1. المشروعات تستهدف 11 وحدة محلية قروية و42 قرية رئيسية وحوالى 90 تابعا.

2. يستفيد من المبادرة حوالى مليون مواطن بالمركزين.

3. التكلفة التقديرية للمشروعات المخططة بالصف وأطفيح تقدر بحوالى 7 مليارات جنيه.

4. المشروعات المخططة بالمركزين تغطى كافة قطاعات التنمية "صرف صحى – مياه شرب غاز طبيعى – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كبارى – انشاء مجمعات الخدمات".

5. تم البدء بالفعل في تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمركزين.

6. جارى العمل وتم إسناد 14 مشروع صرف صحي ومشروع لتوسعة محطة مياه شرب قائمة.

7. تم الانتهاء من تحديد الأماكن المطلوبة لإقامة 11 مجمع خدمات بالمركزين.

8. تم الانتهاء من حصر كافة المبانى الخدمية والحكومية بنطاق المركزين.