شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس غدا وارتداء ملابس فضفاضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية شهدتها البلاد مع أول أيام العيد، تتعرض البلاد غدا لارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ، حيث يسود البلاد أجواء شديدة الحرارة .

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين تزامنا مع الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة المتوقع غدا فى مقدمتها، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أى مواد قابلة للإشتعال مثل زجاجات الكحول فى السيارات وتركها فى درجة حرارة عالية، ويفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .