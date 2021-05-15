شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام عمل منافذ المجمعات الاستهلاكية فى ثالث أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية تشغيل المجمعات الاستهلاكية، حيث أشارت إلى انتظام العمل اليوم السبت ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لاستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.

كما تواصل شركات الجملة فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافي لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دورى من مخازن الشركات، كذلك استمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم، وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بإنشاء غرفة عمليات بالوزارة خلال أيام عيد الفطر المبارك إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشى التموين للمرور على المخابز والمنشآت التموينية، كذلك تشكيل غرف عمليات بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كل سلع ومستلزمات عيد الفطر المبارك من كحك وبسكويت وغريبة وبيتى فور بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، إضافة إلى جودة السلع المعروضة كما وجه رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية بالتشديد على الإجراءات الاحترازية داخل المجمعات سواء للعاملين بها أو المتعاملين معها أيضًا مؤكدا وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير جميع السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك توفير حصص الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن، كما سيقوم مفتشو الرقابة بالوزارة بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات للمواطنين.