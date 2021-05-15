شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تغريم شركات المحمول 20.65 مليون جنيه لمخالفتها قواعد نقل الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





"معلومات الوزراء" يستعرض المشروع القومى لتنمية الأسر المصرية فى اليوم العالمى للأسرة

يحتفل العالم في الـ 15 من مايو كلَّ عام باليوم الدولي للأسر، ليسلط احتفال هذا العام الضوء أكثر على آثار التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق رفاهية الأسر حول العالم، في الوقت الذي تشهد فيه مصر حركة تنموية رائدة تستهدف الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها، ليشهد عام 2021 انطلاق "المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية"، والمستهدف تنفيذه على مدار 3 سنوات من 2021 وحتى 2023؛ بهدف ضبط معدلات النمو والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، كل ذلك من خلال 5 محاور وهي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.





الحكومة تنفى وضع أسئلة من الترم الأول بامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسى الأول فى امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.





ارتفاع 5 درجات.. طقس شديد الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداـ الأحد، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .





التضامن: 580 مليون جنيه منحًا للجمعيات الأهلية خلال أبريل 2021

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة المنح والهبات للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 أبريل 2021 قد بلغت حوالي 850 مليونا و525 ألف جنيه، وبلغ عدد المنح 231 تم تخصيصها لـ 96 جمعية أهلية، وقد تم الحصول عليها من 142 جهة مانحة .





الداخلية تحرر محاضر لـ13 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى تحرير محاضر لـ (13887) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (13844) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (43) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1759) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (300) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (2351) شيشة.





الاتصالات تغرم شركات المحمول 20.65 مليون جنيه لمخالفتها قواعد تنظيم نقل الأرقام

فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامات مالية بقيمة 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، وذلك إثر رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التي كان قد أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم (خدمة نقل الأرقام)، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات، وقد جاءت قيم الغرامات على الشركات كالتالي (سبعة مليون لشركة فودافون مصر - خمسة مليون وثمانمائة ألف لشركة أورانج - ثلاثة مليون وتسعمائة وخمسون ألف لشركة اتصالات - ثلاثة مليون وتسعمائة ألف للشركة المصرية للاتصالات) وذلك مقرونًا بحجم المخالفات التي تم رصدها لكل شركة وبإجمالي عشرين مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بالرفض الغير مبرر لطلبات النقل وعدم الرد على طلبات نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب أو عدم تفعيل الرقم المنقول على شبكة الشركة بعد اجراء عملية النقل وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة مسبقًا للخدمة من قبل الجهاز.





التنمية المحلية تمول 2483 مشروعا صغيرا بقروض بلغت 547 مليون جنيه خلال شهر

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أبريل 2021 فى تنفيذ 2484 مشروعاً بقروض تجاوزت 547 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالى المشروعات التى نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ 170 ألفاً و262 مشروع بقروض 18,7 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,3 مليون فرصة عمل.





سحب 3672 رخصة سيارة خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

سحبت الجهات المعنية 3672 رخصة سيارة، خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتركيبه فى 30 مارس الماضى.





رئيس السلطة القضائية الإيرانية المتشدد إبراهيم رئيسى يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية ، إن رئيس السلطة القضائية فى إيران، إبراهيم رئيسى المعروف بتشدده، والذى شارك أيضا فى لجنة ضالعة فى الإعدام الجماعى لآلاف السجناء فى عام 1988، قد تقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسى فى البلاد.





البترول: 59 قرية استفادت بالغاز الطبيعى ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المعدلات التى حققها المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال السنوات الثلاث الأخيرة غير مسبوقة محققة حوالى 5ر3 مليون وحدة جديدة تستفيد من تلك الخدمة الحضارية، وأن المشروع يحظى بدعم رئاسى وحكومى فى إطار ما يحققه من أهداف خدمية واقتصادية وتنموية تعود كلها بالنفع على المواطن وتخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة وخاصة اسطوانات البوتاجاز المدعومة حتى الآن، مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 2ر11 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام المالى الماضى ، وأنه استمراراً لهذا النجاح فقد تم إعداد خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى وبالفعل تم تحويل أكثر من مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى من بداية يوليو 2020 حتى نهاية أبريل 2021 بنسبة تنفيذ 102% من الخطة.





النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة بثالث أيام العيد

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت، ثالث أيام عيد الفطر، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية بثالث أيام عيد الفطر المبارك.





الكنيسة الأرثوذكسية تستنكر ما يحدث فى القدس وتشيد بدور مصر فى حل الأزمة‎

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، عن رفضها واستنكارها للأحداث التي تجري حاليًا في القدس وقطاع غزة من اعتداءات غاشمة تزهق أرواح بريئة وتلحق الأذى بالنساء والأطفال، دون عائدٍ أو طائلٍ سوى القتل والدمار.





قصة أعظم اكتشاف بالأقصر بعد مقبرة توت عنخ آمون.. المدينة المفقودة حضارة حياة

خلال وقت الظهيرة وأثناء العمل فى قلب جبل مدينة القرنة غرب الأقصر، وبين مقابر ملوك الأسر المصرية القديمة، لاح فى الأفق أولى الأسوار تحت أيدي أحد العمال والذي صاح لرئيس العمل الريس على فاروق، وقال له "إلحق ياريس فى سور هنا"، تلك الكلمات كانت البداية لاكتشاف ثانى أهم الاكتشافات التاريخية المصرية القديمة كما صنفتها وكالات الأنباء العالمية، بعد اكتشاف المقبرة الذهبية للملك الصغير توت عنخ آمون، وظهرت للعالم أجمع اكتشاف "المدينة المفقوة" صعود آتون بأيدي رجال فريق العالم الأثري الكبير الدكتور زاهى حواس.





وصول دفعة جديدة من قطارات مترو الأنفاق المكيفة للخط الثالث بعد العيد

أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق أنه متوقع دفعة جديدة من قطارات مترو الأنفاق المكيفة الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثالث للمترو بعد عيد الفطر، قادمة بحرا من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية فى اتجاه ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف متعاقد عليها مع شركة هونداي روتم الكورية للخط الثالث.





التعليم: قرابة مليون و600 ألف يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية.. يونيو المقبل

يؤدى قرابة مليون و600 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادى امتحان الشهادة الإعدادية للدور الأول فى يونيو المقبل، حيث يتم توزيع الطلاب على لجان امتحانية فى المدارس وتعقد الاختبارات ورقيا، كما يعقد امتحان كل مادة منفصلا وليس امتحانا مجمعا.





محافظة القاهرة تبدأ تسليم 6941 وحدة سكنية خلال أيام لسكان المناطق العشوائية

أكدت محافظة القاهرة أنه من المقرر أن يتم افتتاح مشروع معا لتطوير العشوائيات بمدينة السلام، ومشروع أرض الخيالة بحى البساتين، خلال أيام، والتي توفر هذه المشاريع 6941 وحدة سكنية تسلم للسكان مفروشة بالكامل شامل الأجهزة الكهربائية والأثاث، ويتم تأسيسها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية.