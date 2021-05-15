شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات جنيه لصالح إنشاء مجمعات خدمية حكومية بقرى حياة كريمة فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

وجاءت مخصصات المبادرة فى عام 21/22 لتصل لـ 200 مليار وتمثل نصيب مبانى الخدمات الحكومية من الاستثمارات نحو 3 مليارات جنيه، ويأتى ضمن المستهدفات لمبادرة حياة كريمة خلال عام 21/22، إنشاء 317 مبنى خدمات حكومية .

وبلغ عدد المشروعات التى تم اعتمادها، حسب المعلن من الحكومة، لـ 5902 مشروع فى القطاعات المختلفة، وتتضمن تنفيذ مجمعات للخدمات على مستوى 169 وحدة محلية، تتضمن كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن للتخفيف عليه وتيسير أموره، لتشمل إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية به فروع مكاتب تابعة لـ" التموين والشهر عقاري"، وحدة شئون اجتماعية ومركز ‏تكنولوجي مصغر، بجانب سجل مدنى ومكاتب للبريد، كما تم بالفعل الانتهاء من تطوير 220 مكتب بريد وجارى العمل على الوصول لـ500 مكتب بنطاق محافظات الجمهورية .