شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى وضع أسئلة من الترم الأول بامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسى الأول فى امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية ستكون من مقررات الفصل الدراسي الثاني، ولن تتضمن أي أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الأول، مُشيرةً إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا.