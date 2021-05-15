رئيس الكنيسة الأسقفية: أنا أهلاوي.. وهذا ما أتذكره حينما أرى "موسيماني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

ترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات رسامة مارك تقي سنادة قسًا لخدمة الشباب بكاتدرائية جميع القديسين.

وبدأت الصلوات بالترانيم ثم الاعتراف العام وصلاة الغفران، حتى قدم المطران منير حنا القس لأعضاء الكنيسة، قائلًا إن إيبارشية الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي هي جزء من إقليم الإسكندرية وهي جزء من الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية.

وضمن طقوس الرسامة، سلم المطران منير حنا القس مارك تقي الكتاب المقدس، والماء اللازم لممارسة طقوس المعمودية وآنية الكنيسة والزيت ومفتاح الكنيسة وكتاب الصلاة العامة وقوانين الكنيسة.

وعقب طقس الرسامة ألقى المطران عظة روحية قال فيها: الجميع يعلم أنني أهلاوى، وعندما أرى موسيماني مدرب فريق الأهلي يقود اللاعبين ويوجههم لكيفية اللعب وهم ينتظرون دائما كلماته وتوجيهه لهم، حينها أتذكر إرشاد الله لأولاده وخدامه في كل حين لذلك يا قس مارك لا تسمح للمعطلات أن تعوقك وتجعلك تحيد عن هدفك فيجب عليك أن تنتبه لسماع صوت الله.

واستكمل المطران موجها كلماته للقس: يجب معرفة دعوتك الخاصة من خلال إعداد القادة أثناء تدريسك بكلية اللاهوت وخدمتك داخل الكنيسة وأن تثبت أنظارك على الله حتى لا يضيع الهدف من أمام عينيك.