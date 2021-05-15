جرعة زائدة من مخدر الموت تنهي حياة عامل بأرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات بالعجوزة.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بالطريق الأبيض.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم مصطفى خليل والرائد عمرو ممتاز رئيس نقطة أرض اللواء، وعثر على جثة شخض يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات.

تحريات المباحث وأقوال شهود عيان توصلت إلى أن المتوفى يعمل في جمع القمامة، وفارق الحياة إثر تناوله جرعة زائدة من مخدر الموت "البودر".

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.