أخبار مصر

جرعة زائدة من مخدر الموت تنهي حياة عامل بأرض اللواء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات بالعجوزة.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بالطريق الأبيض.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم مصطفى خليل والرائد عمرو ممتاز رئيس نقطة أرض اللواء، وعثر على جثة شخض يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات.

تحريات المباحث وأقوال شهود عيان توصلت إلى أن المتوفى يعمل في جمع القمامة، وفارق الحياة إثر تناوله جرعة زائدة من مخدر الموت "البودر".

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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