عن طريق المغافلة.. ضبط شخصين سرقا مبلغ مالي من مواطنين بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخصين؛ لقيامهما بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بمنطقة مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من "أحد المواطنين وابن شقيقة والدته" بسابقة تعرف الأول على أحد الأشخاص يعمل في مجال استبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، واتفاقه معه على التقابل أمام شركة صرافة "كائنة بدائرة القسم" لاستبدال مبلغ مالي، وفور وصول الثاني وبحوزته المبلغ المالي للمكان المُتفق عليه تقابل معه، وأثناء ذلك قام الأخير بمغافلته والاستيلاء على المبلغ المالي واستقل دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " صحبة آخر ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بأنه اختمرت في ذهنه فكرة مغافلة المجني عليه الثاني والاستيلاء منه على المبلغ المالي.

وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني وقاما بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة - سيارة "بدون لوحات معدنية " - مشغولات ذهبية - 2 هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك وقيادة المتهم الثاني" المستخدمة في ارتكاب الواقعة) وأضاف المتهم الأول بقيامه بشراء السيارة والمشغولات الذهبية والهاتفان المضبوطان بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المبلغان تعرفا على المتهم الأول واتهامهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.