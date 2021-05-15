أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب.. وتنفيذ 109 أحكام قضائية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام، عن ضبط 26 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 668 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 109 أحكام قضائية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط قضيتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.