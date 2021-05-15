12 قتيلا في جرائم أسرية بأسبوع العيد.. أبرزها 15 مايو ومذبحة الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

على مدار أيام عيد الفطر المبارك، شهدت القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية عدة جرائم أسرية شغلت الرأي العام، وتم الترويج لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واختلفت تلك الجرائم ما بين مجزرة 15 مايو، ومذبحة الفيوم، و‏أب يلقي بابنته من الطابق الثالث بالعياط، وموظف يقتل زوجة شقيقه في حلوان.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الجرائم:

شاب يذبح خالته وابنتها في 15 مايو

تباشر نيابة 15 مايو التحقيق في واقعة قيام شاب بذبح خالته وابنتها داخل شقتهما.

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عامل يقتل زوجته وأطفاله الـ6 في الفيوم

أقدم صاحب مخبز، على إنهاء حياة زوجته وأطفاله في قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

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‏أب يلقي بابنته من الطابق الثالث بالعياط

ألقت قوات الشرطة القبض على أب لاتهامه بإلقاء ابنته من شرفة المنزل بمركز العياط جنوب الجيزة. الجيران.

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موظف يقتل زوجة شقيقه في حلوان

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، إن الخلافات الأسرية هي الدافع وراء قيام موظف أمن بالإقدام على قتل زوجة شقيقه بمنطقة حلوان.

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حبس قاتل زوجته في عين شمس

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخص قتل زوجته في منطقة عين شمس، لشكه في سلوكها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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عامل يقتل شخصا ويصيب 3 آخرين في أسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، شخص وبحوزته سلاح ناري وذخائر عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية على آخرين ومقتل أحدهم بسبب خلافات على قطعة أرض.

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