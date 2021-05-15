من خامات مجهولة.. ضبط شخص يٌصنع علاج فيروس كورونا بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مسئول مصنع تغليف بعين شمس، بتهمة تصنيع مركبات دوائية لعلاج مصابي فيروس كورونا، دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت التحقيقات تمكن رجال المباحث من ضبط (مسئول عن مصنع للتعبئة والتغليف كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس)؛ لقيامه بتصنيع مركبات دوائية مستخدماً مواد كيميائية مجهولة المصدر، بقصد تعبئتها وطرحها بالأسواق لعلاج مصابي فيروس كورونا، بدون تصريح من الجهات المختصة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (1,875 طن بودر خليط "فيتامين C – زنك" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مركبات دوائية بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.