شكرا لقرائتكم خبر عن 2093 مواطنًا يتلقون لقاح كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، إنه تم تطعيم 2093 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم ضد كورونا في مستشفى العريش العام

وأضاف الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا بما في ذلك من عطلات.

وأشار فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا