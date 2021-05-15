شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الإسكندرية: أنا أهلاوى و«موسيماني» يذكرني بإرشاد الله لنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، صلوات رسامة مارك تقي سنادة قسًا لخدمة الشباب بكاتدرائية جميع القديسين.

وبدأت الصلوات بالترانيم ثم الاعتراف العام وصلاة الغفران، حتى قدم المطران منير حنا القس لأعضاء الكنيسة، قائلًا إن أبرشية الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي هي جزء من إقليم الإسكندرية وهي جزء من الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية، تعبدالإله الواحد الحقيقي، وتعترف بالإيمان المعلن في الكتاب المقدس وفي قوانين الإيمان وهذا الإيمان تعلنه الكنيسة مجدداً لكل جيل من الأجيال، ونحن بإرشاد الروح القدس نشهد للحق المسيحي في قوانين الإيمان التاريخية وبنود الإيمان التسعة والثلاثين، وكتاب الصلاة العامة ونظام رسامة الأساقفة والقسوس والشمامسة.

ووجه المطران حديثه للقس مارك قائلًا: أؤكد وأعلن اعتقادي في الإيمان المعلن في الكتاب المقدس وقوانين الإيمان والوثائق التاريخية التي تؤمن بها الكنيسة الأسقفية في الصلاة العامة وممارسة الأسرار، واتعهد باستخدام الصلوات المُصرح بها في الكنيسة الأسقفية.

وضمن طقوس الرسامة، سلم المطران منير حنا القس مارك تقي الكتاب المقدس، والماء اللازم لممارسة طقوس المعمودية وآنية الكنيسة والزيت ومفتاح الكنيسة وكتاب الصلاة العامة وقوانين الكنيسة، وفي نهاية الطقس قدم القس تعهدًا يبدأ بعده الخدمة حيث ركع في منتصف الكنيسة قائلًا: يا إلهي إني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي ولكنك دعوت خادمك أن يقف في بيتك ويخدمك على مائدتك المقدسة، إني أقدم ذاتي ونفسي وروحي وجسدي في خدمتك، ذكرني دائما بأعمال قدرتك وانر فهمي بنور الروح القدس، واجعل رغبة قلبي وإرادتي أن أفعل مشيئتك، اجعلني أداة لخلاص شعبك الذي اؤتمنت أن أخدمه، اجعلني مستحقا أن أقدم أسرارك المقدسة وبحياتي وتعليمي أقدم كلمة الحياة الحقيقية كن معي دائما في مسئوليات الخدمة، انهض حياتي بالصلاة، في التسبيح زد محبتي وامتناني، اعطني فكرا متجددا في الوعظ، واضمن إنه بكلماتك المقدسة ينجذب كل العالم لملكوتك المبارك، كل هذا أسأله من أجل خاطر ابنك مخلصنا يسوع المسيح.

كما ترأس المطران صلوات خدمة تثبيت جوي صموئيل وهى خدمة انضمام العضو الجديد في الكنيسة بعد إعلان إيمانه أمام شعب الكنيسة وذلك استعدادا لإتمام طقس الزواج من القس مارك تقي.

وعقب طقس الرسامة ألقى المطران عظة روحية قال فيها: «الجميع يعلم أنني أهلاوى» وعندما أرى موسيماني مدرب فريق الأهلي يقود اللاعبين ويوجههم لكيفية اللعب وهم ينتظرون دائما كلماته وتوجيهه لهم، حينها أتذكر إرشاد الله لأولاده وخدامه في كل حين لذلك يا قس مارك لا تسمح للمعطلات أن تعوقك وتجعلك تحيد عن هدفك فيجب عليك أن تنتبه لسماع صوت الله.

وأضاف المطران أثناء العظة موجها كلماته للقس مارك: عن كيفية إنهاء خدمته حسب مشيئة الرب لا كيف يبدأها لأنه إذا علم كيف يختتمها فبالفعل سيعرف كيف يبدأها. وذلك من خلال معرفة الدعوة العامة وهي البشارة بملكوت السماوات إذ هي دعوة مقدمة لكل مؤمن لإعطاء المجد لله.

واستكمل المطران موجها كلماته للقس: يجب معرفة دعوتك الخاصة من خلال إعداد القادة أثناء تدريسك بكلية اللاهوت وخدمتك داخل الكنيسة وأن تثبت أنظارك على الله حتى لا يضيع الهدف من أمام عينيك.

واستطرد المطران: اذكر القديس أغسطينوس في كانتربرى حينما سافر من روما وقطع المسافة حتى نصف بلاد فرنسا ولم يكمل الطريق للجزر البريطانية للبشارة بإنجيل المسيح حينما قالوا له الطريق صعب ووعر فرجع القديس أغسطينوس مستسلمًا. فقال له البابا جريجورى كان من الأفضل أن تعتذر قبل أن تبدأ الرحلة، أذهب ثانية وإن لم نتقابل ثانية على الأرض سنتقابل في السماء ولا تخف، وأكمل أغسطينوس الرحلة وكرز ببشارة الإنجيل وتعمد على يده ١٠ آلاف شخص، فهناك أمور كثيرة تجذب الناس بعيدا عن الله كالمال والخوف والشهرة والمركز لكن يا قس مارك لا تشغل بالك بمثل هذه المناصب لكن أن تركز أن تكون خدام لله الذي دعاك فأجعل قلبك موحد للرب وأن تكون روحك قابلة للتحديات.

واختتم المطران كلماته للقس مارك: اليوم ضع يدك في يد الرب لأنه اب حنون وسر معه الرحلة.

الجدير بالذكر إن القس مارك تقي خريج كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية من جامعة المنوفية وحاصل على بكالوريوس لاهوت أسقفى من كلية اللاهوت الأسقفية بالقاهرة وماجستير في اللاهوت من كلية ترينتى الأمريكية ويعمل حاليًا أستاذا لمادة العهد القديم بكلية اللاهوت الأسقفية ومسؤول الشباب ببرنامج تدريب قادة الشباب بكلية اللاهوت تمت رسامته كشماس عام 2019 وقسًا لخدمة الشباب.

رئيس أساقفة الاسكندرية: أنا أهلاوى و"موسيمانى" يذكرنى بإرشاد الله لنا (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية: أنا أهلاوى و"موسيمانى" يذكرنى بإرشاد الله لنا (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية: أنا أهلاوى و"موسيمانى" يذكرنى بإرشاد الله لنا (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية: أنا أهلاوى و"موسيمانى" يذكرنى بإرشاد الله لنا (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية: أنا أهلاوى و"موسيمانى" يذكرنى بإرشاد الله لنا (صور)