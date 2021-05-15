شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية: مصادرة 65 شيشة و159 محضر كمامة وغلق 20 مقهى و18 محضر مخالفة لمواعيد غلق المحال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جهود لجان المرور بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام المحلات والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق المشار إليه بداية من التاسعة مساء وحتي السادسة صباحا وذلك لمدة أسبوعين، حيث تتم متابعة تنفيذه منذ يوم الخميس الموافق 6 مايو وذلك حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.

وقال بيان صحفي السبت، أن تقارير المرور بنطاق عدد من الوحدات المحلية بالمحافظة مساء الجمعة، أوضحت أنه تم مصادرة 65 شيشة وتحرير 159 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 20 مقهى و18 محضر مخالفة لقرارات الغلق في الموعد المقرر، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات على مدار التسعة أيام الماضية عن ضبط 1354 شيشه وتحرير 2018 محضر عدم ارتداء كمامه و20٢ غلق مقهي و301 محضر مخالفه مواعيد الغلق.

هذا وتباشر لجان الوحدات المحلية أعمالها يوميا منذ بدء تنفيذ القرار وقد تابع«الهجان» الجهود التي بذلتها لجان الأحياء والمدن والمراكز بنطاق المحافظة في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على ضرورة إلتزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، مضيفا«أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقد قام الدكتور سمير حماد نائب المحافظ بحملة مسائية مكبرة بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص أسفرت الحملة عن غلق المطاعم والمقاهي والسايبرات المخالفة وضبط شيشة وتحرير محاضر غلق واشغال طريق للمحال المخالفة، كما تابع سير العمل بالمحطة الوسيطة بمدينة الخصوص ووجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر لمنع التراكمات داخل المحطة.