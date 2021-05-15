شكرا لقرائتكم خبر عن لم يرتدوا الكمامة في المواصلات.. تغريم 19 شخصًا في أرمنت بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه تم ضبط 19 مواطنًا غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات الطبية وتم التصالح الفوري في المواصلات العامة.

وأضاف عاشور أنه يتم تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتابع رئيس مركز ومدينة أرمنت، استمرار غلق المدافن بالمركز وجميع القرى التابعة له، حتى إشعار آخر وأنها مفتوحة فقط أمام حالات الدفن للمتوفين.