شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 56 محضرا في حملة صحية وغلق محل لبيع الخمور في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الصحة في القليوبية بحملة للرقابة على الاسواق ومحال المنتجات الغذائية اشرف على الحملة الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية

اسفرت الحملة التي قادها سامي رجب مراقب عام الأغذية بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة عن المرور على ٥٥ منشاة والكشف على ١٧٨ عينة وتحليلها لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتمكنت الحملة من إعدام ١٢٧ كجم هوالك تصنيع وتحرير 56 محضر مخالفة للاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتراخيص

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر حملة على المحلات وفحص وأسفرت عن ضبط أحد المحلات يقوم ببيع المشروبات الغازية والبيرة والخمور بالمخالفة لاحكام القانون وتم التحفظ على كميات كبيرة زجاجات البيرة وتحرير المحاضر اللازمة