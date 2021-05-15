شكرا لقرائتكم خبر عن 16790 مواطنا تلقوا لقاح فيروس كورونا في القليوبية حتى الآن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، منذ انطلاق الحملة بلغ 16790 مواطنا، منهم 5809 أشخاص حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و5098 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و5488 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا

كما حصل 58 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و23 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و16 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و298 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر

وأكدت المديرية في بيان لها أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة في أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة

وقال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، ان هناك عدد من فرق التطعيم للقاح فيروس كورونا المتحركة المدربة تنتشر بهدف إلى المواطنين، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحقن الآمن

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تطعيم العاملين بدور العبادة والكنائس والمطرانية بالخانكة كما تم تطعيم المواطنين في دور المسنين وكذلك ومرضى الغسيل الكلوي بمستشفى بهتيم شبرا غرب ومستشفى ناصر العام، وتطعيم قاطنى مستعمرة الحزام