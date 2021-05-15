شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أبريل.. شعراوي: مشروعك نفذ 2483 مشروعاً بقروض 547 مليون جنيه بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم خلال شهر أبريل 2021 في تنفيذ 2484 مشروعاً بقروض تجاوزت 547 مليون جنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تشجيع الشباب على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتحقيق التنمية والحد من مشكلة البطالة.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية السبت، إن هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها «مشروعك» حتي الآن بلغ 170 ألفاً و262 مشروع بقروض 18،7 مليار جنية ووفرت هذه المشروعات أكثر 1،3 مليون فرصة عمل.

ووجه الوزير، المسئولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة بتنظيم دورة تدريبية للعاملين في مشروعك خلال الشهر المقبل، حيث تم تدريب كافة العاملين بإدارات «مشروعك» على اساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك السته التي يتعامل معها «مشروعك»، وأيضاً المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ«مشروعك» في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء «مشروعك» على مستوي الجمهورية.

وأكد أن الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة من «مشروعك» هو التركيز على مستوي جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم حزم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية، موجهاً بالاستمرار في تدريب موظفي مشروعك مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات مع وضع تصور متكامل لكيان إداري في كل محافظة ليس فقط لاستمرار مبادرة مشروعك بل لتتولي تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات.

وأشار شعراوي أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الجهات الأخري على تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء «مشروعك» طبقاً لاحتياج كل مشروع على حدة، كما يجري إعداد دراسة مع بعض الشركات والهيئات المسئولة عن تسويق المنتجات المصرية إلكترونياً لتسويق منتجات العملاء، لافتاً إلى الإتفاق مع بعض الجامعات لعمل ندوات توعية للشباب بأهمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بهدف تأهيل الخريجين لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم وتوعيتهم.

وأوضح الوزير، أنه تم توجيه القائمين على إدارة «مشروعك» بالتركيز على مشروعات الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري خاصة مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع انشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلى توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجماً في مجال الصناعات المغذية.

وأضاف أن الوزارة قامت بإتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التأثير السلبي المباشر لجائحة كورونا على مستوي الاقراض والتمويل بصفة عامة منها الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستفادة عملاء مشروعك من العائد الميسر الذي يقدمة الجهاز والتنسيق بين البنوك المشاركة والمستفدين من «مشروعك» للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتأجيل أقساط سداد القروض لمدة 6 أشهر وذلك بناء على رغبة العميل من عدمه مع تكثيف الاجتماعات مع البنوك بالفيديو كونفرانس لاستعجال القرارات الائتمانية الخاصة بملفات عملاء «مشروعك» المتوجدة بالبنوك خلال فترة الكورونا وكان لهذا الإجراءات مردود إيجابي على المستفيدين من «مشروعك».