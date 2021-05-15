شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحرر محاضر لـ13 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى تحرير محاضر لـ (13887) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (13844) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (43) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1759) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (300) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (2351) شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الوباء وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من المرض والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.