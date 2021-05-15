شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تمول 2483 مشروعا صغيرا بقروض بلغت 547 مليون جنيه خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أبريل 2021 فى تنفيذ 2484 مشروعاً بقروض تجاوزت 547 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالى المشروعات التى نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ 170 ألفاً و262 مشروع بقروض 18,7 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,3 مليون فرصة عمل.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللواء محمود شعراوى، وجه المسئولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة بتنظيم دورة تدريبية للعاملين فى مشروعك خلال الشهر القادم، موضحا أنه تم تدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل فى كل بنك من البنوك السته التى يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" فى كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية .

وأكد شعراوى، أن الهدف الرئيسى للمرحلة القادمة من "مشروعك" هو التركيز على مستوى جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم حزم دعم فنى وتمويلى وتسويقى بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية، موجهاً بالاستمرار فى تدريب موظفى مشروعك مع التنويع فى التدريب من حيث التخصص والمهارات مع وضع تصور متكامل لكيان إدارى فى كل محافظة ليس فقط لاستمرار مبادرة مشروعك بل لتتولى تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى المحافظات .

وأشار شعراوى، إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الجهات الأخرى على تقديم الدعم الفنى والتدريبى لعملاء "مشروعك" طبقاً لاحتياج كل مشروع على حدة ، كما يجرى إعداد دراسة مع بعض الشركات والهيئات المسئولة عن تسويق المنتجات المصرية إلكترونياً لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" ، لافتاً إلى الاتفاق مع بعض الجامعات لعمل ندوات توعية للشباب بأهمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بهدف تأهيل الخريجين لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم وتوعيتهم.

وأوضح شعراوى، أنه تم توجيه القائمين على إدارة "مشروعك" بالتركيز على مشروعات الصناعات المغذية فى مجال القيمة المضافة لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها فى تقليل العجز التجارى، خاصة مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع انشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلى توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجماً فى مجال الصناعات المغذية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التأثير السلبى المباشر لجائحة كورونا على مستوى الاقراض والتمويل بصفة عامة منها الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستفادة عملاء مشروعك من العائد الميسر الذى يقدمه الجهاز والتنسيق بين البنوك المشاركة والمستفدين من "مشروعك" للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتأجيل أقساط سداد القروض لمدة 6 أشهر، وذلك بناء على رغبة العميل من عدمه مع تكثيف الاجتماعات مع البنوك بالفيديو كونفرانس لاستعجال القرارات الائتمانية الخاصة بملفات عملاء "مشروعك" المتواجدة بالبنوك خلال فترة الكورونا وكان لهذا الإجراءات مردود إيجابى على المستفيدين من "مشروعك".