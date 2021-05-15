شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 59 قرية استفادت بالغاز الطبيعى ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المعدلات التى حققها المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال السنوات الثلاث الأخيرة غير مسبوقة محققة حوالى 5ر3 مليون وحدة جديدة تستفيد من تلك الخدمة الحضارية، وأن المشروع يحظى بدعم رئاسى وحكومى فى إطار ما يحققه من أهداف خدمية واقتصادية وتنموية تعود كلها بالنفع على المواطن وتخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة وخاصة اسطوانات البوتاجاز المدعومة حتى الآن، مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 2ر11 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام المالى الماضى ، وأنه استمراراً لهذا النجاح فقد تم إعداد خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى وبالفعل تم تحويل أكثر من مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى من بداية يوليو 2020 حتى نهاية أبريل 2021 بنسبة تنفيذ 102% من الخطة.

وأضاف الملا خلال متابعته الدورية لما حققته خطة التوصيل من نتائج، أنه لتعظيم الاستفادة من هذا النجاح بالرغم من الظروف الراهنة بسبب تداعيات فيروس كورونا فقد وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى القادم.

ومن الجدير بالذكر أنه من أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بدايةً من العام المالى 2018/2019 هو استمرار مبادرة وزارة البترول فى تقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وتتضمن خطة العام المالى الحالى الانتهاء من واستكمال العمل فى توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة ، تم تدفيع الغاز إلى 79 منطقة منها منذ بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية أبريل 2021 وهى (امتداد 15 مايو ) بمحافظة القاهرة، ( كفر الجبل – نزلة السمان - أبو النمرس – الشرفا – طهما – ميت القائد – جسر داوود – المتانيا - برطس ) بمحافظة الجيزة، ( عزبة المهاجرين – بشاير الخير 5 ) بمحافظة الأسكندرية، ( كفر صقر – الإحسانية – سلمنت – أنشاص الرمل – الشبراوين – دبيج – طحا المرج – الجلالية – أولاد العدوي ) بمحافظة الشرقية، ( أخناوى – الراهبين – شونى – تفهنا العزب - الراجدية ) بمحافظة الغربية، ( الحواوشة – السنبلاوين – شرنقاش – البهو فريك – قرموط البهو – منشأة البدوى ) بمحافظة الدقهلية، ( الغورى – ميت فارس – أبشيش – القلشى – كفر القلشى – قويسنا البلد – كفر عليم – عرب الرمل – ميت مسعود ) بمحافظة المنوفية (الأربع عزب - عوايد ضيف – القروى – السحالى – فزارة - زاوية صقر – الزعفراني – الشريف - محلة صا - كفر السابي - عزبة خضر) بمحافظة البحيرة، ( الدير – المنشأة الكبرى – شبين القناطر – الحادثة – سرياقوس – الأحراز – كفر الولجا - البقاشين) بمحافظة القليوبية، ( سمسطا – ببا – الداوية ) بمحافظة بنى سويف، (بني عبيد – طهنشا) بمحافظة المنيا، ( أبوتيج ) بمحافظة أسيوط، ( بنهو – الشيخ مكرم – تونس – المحاسنة – نجع مقلد – ساحل طما – الحرافشة – الحلافي – عزبة القرود ) بمحافظة سوهاج، ( عزبة حامد - الجمالية – عزبة نقيب – السجيرات ) بمحافظة قنا، بخلاف إستكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة.

واطلع الملا على معدلات تنفيذ توجهات الدولة باستخدام العدادت مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز حيث تم تركيب حوالى 266 ألف عداد مسبق الدفع.

وفيما يخص مبادرة حياة كريمة أوضحت الخطة انه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 59 قرية من قرى المبادرة ويوجد 14 قرية مدرجين ضمن خطة العام المالى 2021/2022 ، كما أنه جارى أعمال المسح الميدانى والرفع المساحى وإعداد الخرائط التنفيذية اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لـ 217 قرية أخرى منفذ بها صرف صحى حكومى وقد تم حصر المهمات اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لها وجارى حالياً طرحها على الموردين المعتمدين ، هذا بالإضافة إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص البرنامج الزمنى لتنفيذ الصرف الصحي بباقى القرى المدرجة ضمن المبادرة حتى يتم وضع برنامج زمنى موازى لتنفيذ الشبكات الأرضية للغاز الطبيعى لتلك القرى.