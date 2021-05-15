شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 24 شابا والتفتيش على 132 منشأة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 24 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 3 شباب من ذوى الإعاقة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 113 شاباً مسجلين من راغبى العمل.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 31 شهادة قياس مستوى المهارة، و 35 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة .

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 132 منشأة، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 3 منشآت يعمل بها 1197 عاملا.

كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.