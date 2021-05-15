شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مبادرة "صوتك مسموع" تواصل تلقى شكاوى المواطنين بإجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" والتى أطلقتها الوزارة لسرعة حل شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم تواصل تلقى شكاوى المواطنين حول أى نقص فى السلع والخدمات لسرعة توفيرها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال إجازة العيد.

وتتلقى مبادرة صوتك مسموع أيضًا شكاوى عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وأيضاً توقيتات فتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافتيريات، وحظر إقامة أى تجمعات كبيرة فى الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات فى دور المناسبات .

تستقبل مبادرة صوتك مسموع شكاوى المواطنين عبر الواتس اب على الرقم 01150606783 وصفحة الفيس بوك بعنوان "صوتك مسموع" والبريد الإلكترونى، ورقم الخط الساخن: 15330 بما ييسر على المواطنين الابلاغ عن الشكاوى بالطريقة التى تناسبهم وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أشاد بالجهود التى بذلتها فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية، مؤكدًا أن المبادرة كان لها دور هام وملموس خلال عام 2020 فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنها غلق الشواطىء والمطاعم والتصدى بحزم لتناول "الشيشة" فى المقاهى والكافيهات، كما تابعت " صوتك مسموع" أيضاً تنفيذ قرار المواعيد الجديدة لغلق المحال والورش والكافيهات والمقاهى، كما تلقت المبادرة أيضاً شكاوى المواطنين والابلاغ عن مخالفات البناء والتعدى على املاك الدولة والتحرك السريع اتجاه هذه الشكاوى فى ظل جهود الحكومة لاسترداد أراضى الدولة .