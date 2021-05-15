شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الشرقية يتسلم 7 أجهزة سونار جديدة لتحسين السلالات المحلية من الماشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية، لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية تسلمت من الهيئة العامة للخدمات البيطرية 7 أجهزة سونار جديدة، للمساعدة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الفحص التناسلي لإناث الماشية، وذلك لزيادة إنتاجيتها والحفاظ عليها.

وأضاف أنه خلال شهر إبريل الماضي، قامت المديرية بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف و627 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الأصطناعي لـ 836 رأس، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية، وذلك بالتهحبن مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، والعمل على تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية، وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم، مؤكدا تواصل جهود المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.