شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 1177 سريرًا و151 جهاز تنفس صناعي لمصابي كورونا في 37 مستشفى بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق، ومستشفيات قطاع الصحة، وهيئة التأمين الصحي، ومستشفى الأحرار التعليمي ، ومرفق الأسعاف لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وطالب محافظ الشرقية بزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تحسبا لزيادة عدد المصابين مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، وكذلك المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبي والمخزون الاستراتيجي منه بشكل يومي بكل مستشفى، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من الإجراءات الطبية والصحية التي تم اتخاذها خلال التعامل مع الموجتين الأولى والثانية من الفيروس.

من جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى أنه بالتنسيق بين القطاعات الطبية بالمحافظة تم تحديد 37 مستشفى، لإستقبال حالات مصابي فيروس كورونا المستجد تضم 1177 سريرا، بالإضافة إلى 304 أسرة عناية مركزة للحالات الصعبة، و151 جهاز تنفس صناعي، وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي الفيروس والتغلب عليه.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص أقسام عزل بـ 25 مستشفى تابعة لمديرية الشؤون الصحية، ضمت 715 سريرا عاديا و196 سريار بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 83 جهاز تنفس صناعي، وتخصيص 9 أقسام عزل بمستشفى الجامعة ضمت 210 أسرّة عادي، و60 سريرا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 30 جهاز تنفس صناعي ، وتخصيص قسمين للعزل بمستشفيي التأمين الصحي بالزقازيق، والعاشر من رمضان ، ضمت 51 سريرا عاديا و13 سريرا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 4 أجهزة تنفس صناعي، وفي مستشفى الاحرار التعليمي تم توفير 201 سرير عادي، و35 سريرا بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 34 جهاز تنفس صناعي، وذلك لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.