شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 45 محضر مخالفات في حملات تموينية على المخابز والمجمعات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن إدارة الرقابة بالمديرية بالتنسيق مع جميع الإدارات التموينية الفرعية تقوم بتسيير حملات دورية صباحية ومسائية لمتابعة الموقف التمويني منذ أول أيام عيد الفطر المبارك على المخابز والأسواق.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 45 محضرا بمخالفات متنوعة في ثانى أيام العيد، تنوعت بين ١١ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص وزن، و٨ محاضر توقف مخابز بلدية دون إذن مسبق من التموين، و٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٧ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٤ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و٣ محاضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع إسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وأشار إلى أن الإدارات تواصل حملاتها في ثالث أيام العيد للتأكد من سير المنظومة، مشيرا إلى أنه من خلال متابعات الحملات التموينية لأعمال المخابز خلال أيام الأعياد تلاحظ للمواطن السكندرى مدى التطوير الذي طرأ على صناعة الخبز بمحافظة الإسكندرية وأصبحت الإسكندرية إحدى المحافظات المتميزة في إنتاج رغيف خبز بلدى مدعم ذى مواصفات فنية عالية ويتضح ذلك من التطوير الذي تم بالمخابز سواء في المعدات أو الوجهات رغبة في زيادة المنافسة لاستقطاب المواطن لعملية الشراء.

حملات تموينية دورية على المخابز والمجمعات للتأكد من سير المنظومة .. وتحرير 45 محضرا بمخالفات فى ثانى أيام العيد (صور)

حملات تموينية دورية على المخابز والمجمعات للتأكد من سير المنظومة .. وتحرير 45 محضرا بمخالفات فى ثانى أيام العيد (صور)

حملات تموينية دورية على المخابز والمجمعات للتأكد من سير المنظومة .. وتحرير 45 محضرا بمخالفات فى ثانى أيام العيد (صور)

حملات تموينية دورية على المخابز والمجمعات للتأكد من سير المنظومة .. وتحرير 45 محضرا بمخالفات فى ثانى أيام العيد (صور)

حملات تموينية دورية على المخابز والمجمعات للتأكد من سير المنظومة .. وتحرير 45 محضرا بمخالفات فى ثانى أيام العيد (صور)

حملات تموينية دورية على المخابز والمجمعات للتأكد من سير المنظومة .. وتحرير 45 محضرا بمخالفات فى ثانى أيام العيد (صور)

حملات تموينية دورية على المخابز والمجمعات للتأكد من سير المنظومة .. وتحرير 45 محضرا بمخالفات فى ثانى أيام العيد (صور)

حملات تموينية دورية على المخابز والمجمعات للتأكد من سير المنظومة .. وتحرير 45 محضرا بمخالفات فى ثانى أيام العيد (صور)

حملات تموينية دورية على المخابز والمجمعات للتأكد من سير المنظومة .. وتحرير 45 محضرا بمخالفات فى ثانى أيام العيد (صور)

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