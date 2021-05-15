شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع منافذ لقاح كورونا إلى 8 مراكز في القليوبية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة في القليوبية، افتتاح مركزين جديدين لمنظومة تلقي لقاح كورونا المستجد بمدينة العبور ومشتهر، مركز طوخ، ليرتفع عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورنا المستجد إلى 8 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز ضمن المنظومة والتسهيل على المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه تقرر فتح المركزين الجديدين بوحدة الحى الثانى بالعبور والوحدة الصحية بقرية مشتهر مركز طوخ، بجانب المراكز الأخرى التي تقدم الخدمة وهي وحدة الأحراز بشبين القناطر ووحدة سندبيس بالقناطر الخيرية ومستشفى الرمد ببنها ومستشفى كفرشكر المركزي ووحدة طب الاسرة بسنديون مركز قليوب ومركز طبي حجازي بشبرا.

وأضاف عبدالغني أن المراكز تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لتلقى اللقاح، مشيرا إلى استعداد كل مستشفيات المحافظة العام والجامعي والتأمين الصحي لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددا على وجود رصيد استراتيجى من الأكسجين، سواء سائل أو أسطوانات لمواجهة أي طوارئ.

وتابع وكيل صحة القليوبية، أنه تم الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر المركزي تطويرا شاملا، وتركيب تانكات أكسجين ورفع كفاءة مستشفيات صدر المرج وحميات بنها، كما تم تركيب تانك أكسجين لمستشفى شبين القناطر.