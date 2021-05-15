شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق 58 منشأة تجارية وتحصيل غرامات فورية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الإسكندرية، غلق 58 منشأة تجارية وتحصيل غرامات فورية تقدر بـ 186 ألف جنيه، وضبط 314 حالة إشغال، وذلك من خلال الحملات الميدانية بمختلف الأحياء خلال عيد الفطر المبارك، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق قرار غلق المحال والمنشآت التجارية في التاسعة مساء مع استمرار خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين، للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء، بتنفيذ حملات متتالية ومتابعة تطبيق مواعيد الغلق على جميع المحال التجارية والكافيهات وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وفى هذا الصدد؛ قاد أحمد جمال، وجاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، عدد من الحملات المكبرة على مستوى الأحياء، حيث شن حي وسط حملة مكبرة استهدفت شوارع محرم بك، الرصافة، المحكمة، الحديني، التل الكبير، جرين، بوالينو، منشا، والرازي، طريق الكورنيش، ش سعد زغلول، السلطان حسين، لاجتيه، ميدان الشهداء، الغرفة التجارية، ش الجواهر، جلال الدسوقي، السلطان عبدالعزيز، شامبليون، عبدالحميد بدوي، وسوتر، وعمر لطفي، منطقة الشاطبي، كامب شيزار، منطقة الابراهيمية، ش النبي دانيال، وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد ١٠ منشآت لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق، وتحصيل غرامات فورية تقدر بـ٥٠ ألف جنيها وتحرير ١٢ محضر لعدم ارتداء الكمامة وضبط ٢٢ شيشة و٥٩ حالة إشغال طريق.

ونفذ حي شرق حملة مكبرة استهدفت شوارع سموحة، ومنطقة عزبة سعد، وطريق الحرية، وش شعراوي، ومنطقة لوران وسابا باشا، ومحطة الوزارة، بمنطقة بولكلي، وش سوق رشدي، ومنطقة القصعي وأسفرت الحملة عن غلق فوري لعدد ١١ منشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وموعد الغلق المحدد، فضلًا عن فرض غرامات فورية تقدر بـ٦٦ ألف جنيه. وضبط ٣٠ حالة إشغال طريق.

فيما واصل حي العجمي حملاته المكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق الحي وأسفرت حملات الحي عن إغلاق ١٣ منشأة لمخالفة مواعيد الإغلاق المقررة وفرض غرامات فورية تقدر بـ٧ آلاف جنيه كما تم تحرير عدد ١١ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.

وشن حي العامرية أول حملة مكبرة استهدفت شوارع العامرية البلد شارع المستشفي- شارع سيدى مسعود- شارع الجمهورية، وأسفل كوبري العامرية- شارع عمر خلف قسم العامرية- شارع مخزن الزيت وأسفرت الحملة عن غلق ٣ منشآت وفرض غرامات فورية تقدر بـ٣٩ ألف جنيها كما تم التحفظ على ١٠ حالات إشغال متنوع.

وفي نفس السياق شن حي العامرية ثان حملة مكبرة بطريق الكافورى، والكينج الجديد، ومنطقة السفن والكابلات، وأسفل الكوبرى وأسفرت الحملة عن إغلاق ٤ منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضبط ٤٦ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي غرب حملة مكبرة استهدفت منطقة بشاير الخير ٣ بطريق القبارى السريع، شارع الامير لؤلؤ ومتفرعاته، شارع البيهقي، شارع أم السلطان، شارع مسجد القباري، شارع القفال ومتفرعاته، شارع إبن عدي، ش الأمان وأسفرت الحملة عن تحرير ١١ محضر صحه وأمن صناعي وغلق وتشميع عدد ٢ منشأة لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق وضبط ١٢٢ حالة إشغال طريق.

وشن حي المنتزة أول حملة مكبرة في ش ١٥ سيدي بشر قلبي، ش مصطفى كامل، السيوف شماعة، ش ١٦ الملك الفلكى، عزبة الشامى، ش ٤٥ قبلى، ش العاشر، مدينه فيصل، وش الملك حفنى قبلى وأسفرت الحملة عن إغلاق ٨ منشآت تجارية وفرض غرامات فورية بقيمة ٨ آلاف جنيها وضبط ٤٧ حالة إشغال متنوعة وضبط ٢٤ شيشة.

ونفذ حي الجمرك حملة مكبرة توجهت إلى شارع السيد محمد كريم، قصر رأس التين، ميدان التحرير وعرابي، فرنسا وأسفرت عن غلق وتشميع ٣ محال لعدم الالتزام بقرار الغلق، والإجراءات الاحترازية وضبط عدد كبير من الإشغالات المتنوعة.

كما قام حي المنتزة ثان حملة مكبرة بشارع 45 قبلى وبحري، ملك حفنى بحري، جمال عبدالناصر وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ورفع الإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام لفتح الطريق أمام المارة، فضلا عن تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة ١٦ ألف جنيها.

خالفت قرارات كورونا .. غلق 58 منشأة تجارية وتحصيل غرامات فورية بقيمة 186 ألف جنيه وضبط 314 حالة إشغال فى الاسكندرية (صور)

خالفت قرارات كورونا .. غلق 58 منشأة تجارية وتحصيل غرامات فورية بقيمة 186 ألف جنيه وضبط 314 حالة إشغال فى الاسكندرية (صور)

خالفت قرارات كورونا .. غلق 58 منشأة تجارية وتحصيل غرامات فورية بقيمة 186 ألف جنيه وضبط 314 حالة إشغال فى الاسكندرية (صور)