شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تقديم شكاوى فواتير الكهرباء وبلاغات سرقة التيار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة جديدة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تتيح تقديم شكاوي فواتير الكهرباء وسرقات التيار الكهربائي وأعطال الكهرباء وغيرها من الشكاوى إلكترونيا ومتباعتها لحظة بلحظة.

وكشفت وزارة الكهرباء أن المشترك يقوم بتسجيل بياناته عبر المنصة ثم يمكن له الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة، حيث يمكن له تقديم شكوى من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ورابط المنصة هو https://eservices.eehc.gov.eg/

وتقدم المنصة 17 خدمة إلا أن ثلاث خدمات فقط الذين تم تفعيلهم حتى الان هما خدمة تقديم طلب الحصول على عداد كودي للعقارات المخالفة وخدمة تقديم طلب للحصول على شهادة بيانات لتقديمها للجهات المختلفة، وكذلك طلب تقديم الشكاوي وينتظر أن يتم تفعيل خدمة دفع فاتورة الكهرباء قريبا

والشكاوي التي تقدمها المنصة هي

تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

تركيب العدادات الكودية القانونية.

خدمة تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

خدمة تغيير اسم صاحب العداد.

خمة طلب شهادة بيانات تعاقد أو تصالح.

تقديم عدادت الكهرباء الجديدة.

تغيير اسم صاحب العداد.

تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

استبدال عداد بقدرة أكبر.

طلب رفع عداد.

طلب فحص عداد.

توصيل تيار مؤقت.

تعديل توصيلة العداد.

جدولة مديونيات على أقساط شهرية.

توصيل التيار الكهربي للمباني السكنية.

طلب توصيل التيار الكهربي للمنشآت الاستثمارية.