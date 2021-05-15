شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لنقل الجرحى الفلسطينيين.. سيارات الإسعاف تتمركز في رفح والشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتمركز السيارات التابعة للهيئة القومية لمرفق الإسعاف في مدينتي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، وذلك استعدادًا لنقل ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى عدد من المستشفيات المصرية.

بدورها أعلنت سفارة دولة فلسطين بمصر وصول عشر سيارات إسعاف مصرية لنقل المصابين الفلسطينيين لعلاجهم في المستشفيات المصرية، حيث خصصت مصر ثلاثة مستشفيات مصرية لاستقبالهم وعلاجهم وهي العريش وبير العبد والإسماعيلية.

كما شكلت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة إلى الوطن.

قالت مصادر بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، إنه تم تخصيص ثلاثة مستشفيات مصرية لاستقبالهم وعلاجهم وهي العريش وبير العبد والإسماعيلية، وتم توزيع لجنة الاستقبال من السفارة على معبر رفح (محمد شعث وأحمد قويدر)، ومستشفى العريش (محمد الخطيب)، ومستشفى بير العبد (محمد أبو مراحيل)، ومستشفى الإسماعيلية (الدكتور فادي كساب وخالد عطية، ورامي أبو مراحيل).

في سياق آخر أعلن مركز العلاقات الانسانية وخدمة المواطنين في مستشفى العريش العام عن الاستعداد التام لاستقبال المصابين والمرافقين من قطاع غزة، وتجهيز جميع المستلزمات الأولية من قبل فريق التطوع بالمركز.

ودشن مجموعة من النشطاء السيناويين حملة للتبرع بالدم لصالح ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، تحت اسم«متبرع تحت الطلب».

وطالب النشطاء المواطنين بالتوجه إلى مستشفى العريش العام للتبرع بالدم، أو تسجيل البيانات الخاصة بهم ورقم الهاتف وفصيلة الدم، للاتصال بهم وقت الحاجة.