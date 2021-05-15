شكرا لقرائتكم خبر عن واصل الارتفاع قبل الاستقرار .. سعر الذهب فى مصر وعالميا اليوم السبت 15 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم السبت، 15 مايو 2021، صعوده قبل أن يستقر بعد اغلاق البورصات العالمية للإجازة الاسبوعية محققا ارتفاعا ملحوظا خلال الاسبوع الماضى ووصل الذهب لارتفاع جديد لم يحققه منذ فترة طويلة .

وشهد سعر الذهب عالميا قبل اغلاق البورصات العالمية ارتفاعا ملحوظا في ساعة مبكرة من صباح اليوم للإجازة الاسبوعية حيث ارتفع الذهب في التعاملات الفورية والعقود الآجلة، بسبب انخفاض الدولار، ووجود لمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية والتى أظهرت ارتفاع التضخم وأسعار المستهلكين وانخفاض طلبات إعانة البطالة لأدنى مستوياتها .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في بداية التعاملات اليوم السبت 15 مايو، 812.22 جنيه، وكان في نهاية تعاملات الجمعة، 811.87 جنيه، وفي بداية تعاملات الخميس 13 مايو، 801.10 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، قبل اغلاق البورصات للاجازة الاسبوعية، 1،843.90 $، وكانت في نهاية التعاملات الجمعة، 1,842.71 $، وفي بداية تعاملات الخميس، 1،815.68 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 15 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في مصر وعالميا في بداية التعاملات الجمعة 14 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الخميس 13 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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