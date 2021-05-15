شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد شمال سيناء تشارك في التوعية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية كل من الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام أوقاف شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة، تشارك مختلف مساجد محافظة شمال سيناء، بالتوعية في كيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام بالمديرية، على قيام أئمة المساجد بتوعية المصلين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، بجانب التوعية بأهمية ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

من جانبه أكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إلى أن تكليفات الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة، للإدارة باستمرار الحملات التوعوية على مستوى المحافظة لنشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.