شكرا لقرائتكم خبر عن «شركات السياحة» تطالب بتعليق خطط السفر للهند ووضع القادمين في الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت غرفة شركات السياحة والسفر أعضائها بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ومختلف المحافظات تعليق خطط السفر للهند خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال كتاب دوري يحمل رقم ١١٢ صادر من غرفة شركات السياحة والسفر بشأن ما ورد للغرفة من وزارة السياحة ببدء الوزارة بتطبيق عدد من الإجراءات الخاصة بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا الهند وتأثيره على مصر في ضوء رصد نحو سلسلة جديدة مزدوجة من الفيروس ورصد هذه السلاسة في ١٧ دولة أخرى بينها أمريكا وسنغافورة.

وتضمن الكتاب الدوري الذي حصلت المصري اليوم على نسخة منه ضرورة الكشف على جميع المسافرين القادمين من الهند سواء بطريق رحلات مباشرة أو ترانزيت والتاكد من سلامتهم ووضعهم في حجر صحي إجباري لمدة ١٠ أيام قبل السماح بدخولهم للبلاد وتعليق أي خطط سفريات للهند خلال الفترة المقبلة والتعامل الحذر والتعقيم الكامل لأي بضائع قادمة من الهند.

كانت مكاتب الحجر الصحي في المطارات والمواني البحرية ومختلف المنافذ الحدودية بالبحر الاحمر قد تلقت اخطارا من وزارة الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد القصوي بجميع أقسام الحجر الصحي بهدف تنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية المقررة على الركاب ووسائل النقل والبضائع والأمتعة الشخصية القادمة من دول الهند والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دون أي استثناءات، تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية.

وإعلان التأهب والاستجابة والاكتشاف المبكر للحالات وذلك بإحكام الرقابة الصحية وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية المقررة ووفقًا لتعريف الحالة المشتبهة، والتأكيد على التزام شركات الطيران أو التوكيلات الملاحية التي تقوم بتشغيل خطوط مع هذه الدول بتطهير وسائل النقل قبل القدوم والتخلص الآمن من نفايات هذه الرحلات تحت إشراف الحجر الصحي وإجراء تحليل الاختبار السريع ID NOW COVID- 19 test للقادمين من دول الهند والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ركاب وأطقم طائرات وسفن وطائرات بضائع CARGO وناقلات وحافلات، والقاصدين الدخول إلى جمهورية مصر العربية.

وإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) وذلك قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة المتجهة مباشرة إلى جمهورية مصر العربية، وقبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية للقادمين برا أو بحرا.