شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع توقف حركة نقل الركاب بين ميناءي سفاجا والغردقة والسعودية خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الرابع استمر توقف حركة نقل الركاب بين مواني البحر الاحمر بسفاجا والغردقة وميناء ضبا السعودي في إجازة عيد الفطر.

وأعلن التوكيل الملاحي للعبارتين الشريعتين القاهرة والرياض المملوكتين لوزارة النقل وقف حركة نقل الركاب والسيارات وجدول التشغيل للرحلات البحرية للعبارتين على الخط الملاحي بين مينائي ضبا وسفاجا والغردقة ضبا خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 4 أيام حتى غد الإثنين ليتم تستأنف الرحلات البحرية مرة أخرى طبقا لجدول الرحلات البحرية المعلن.

وكانت شركة القاهرة للعبارات قد أعلنت زيادة الرحلات البحرية للعبارتين القاهرة والرياض من مينائي الغردقة وسفاجا البحرية لميناء ضبا السعودي خلال شهر مايو الجاري وذلك بمعدل 6 رحلات بحرية أسبوعيا مناصفة بين الميناءين.